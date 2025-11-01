Автоэксперт Баканов: утильсбор будет ужесточаться, а обмануть систему не удастся

Попыток адаптировать автомобили под новые требования утильсбора не будет, а государство постепенно расширит рамки сбора, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Что касается возможных махинаций — например, попыток искусственно „задушить“ двигатель, чтобы обойти утильсбор, — вряд ли это будет массово. Российский рынок не настолько большой и привлекательный, чтобы ради него глобальные поставщики шли на серьезные технические изменения», — сказал Баканов.

Он добавил, что возможно появятся единичные модификации, но на общую тенденцию они не повлияют.

«Утильсбор с каждым годом будет только ужесточаться, и в перспективе он затронет даже машины с мощностью до 160 сил. Играть в эту игру с государством будет все труднее», — заключил эксперт.

Ранее SHOT сообщил, что в Южной Корее и Китае практически не осталось подержанных автомобилей, пользующихся спросом у покупателей из РФ. Решение о повышении утильсбора в России спровоцировало ажиотажный спрос, что привело к истощению вторичного авторынка в азиатских странах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.