Снегопад сам по себе не является сигналом для срочной замены резины, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

Накануне в Московском регионе прошел первый снегопад. В столице образовался временный снежный покров высотой 1 см. В итоге 15 октября 2024 года в Москве вошло в число дней с самым ранним снежным покровом.

«При среднесуточной температуре +4 градуса уже стоит отправляться в шиномонтаж. Если говорить о средней полосе России, такая погода обычно устанавливается через пару недель после первых заморозков. Снегопад сам по себе не является сигналом для срочной замены резины», — сказал Петр Баканов.

Он добавил, что при дневной температуре +4 градуса ночью, скорее всего, будет около нуля, что создает риск образования гололеда.

«Второй момент — летняя резина теряет свои свойства уже при температуре ниже +7 градусов. Резина становится менее эффективной, ведь для холодных условий требуется другой состав. При минусовых температурах летняя резина „дубеет“, что ухудшает ее тормозные свойства и сцепление на поворотах», — объяснил автоэксперт.