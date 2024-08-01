Автодор сообщил об ограничении движения на трассе М-4 «Дон» в сторону юга
Автодор: проезд по трассе М-4 «Дон» в сторону юга на 62-м километре закрыт
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Из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение на трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».
Проехать нельзя на 62 километре дороги по направлению к югу. Для водителей организован съезд на Каширское шоссе через ПВП на 62 километре.
Трасса М-4 «Дон» соединяет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Ее длина — 1,5 тыс. километров.
Ранее стало известно, что водитель Mitsubishi наехал на пешехода и протаранил магазин в Москве. Пострадала 61-летняя пенсионерка.