Автобус в кадре: работы мытищинцев ждут в конкурсе фотографий

Стартовал конкурс на лучшее фото с автобусом АО «Мострансавто» в Подмосковье. Принять участие может любой желающий. Авторы самых удачных работ получат памятные призы с символикой компании, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обязательное требование к фотографиям: горизонтальный снимок в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png, .pdf или .tiff. В письме необходимо указать ФИО и контактный номер телефона. Заявки, которые не соответствуют требованиям, к участию в конкурсе приниматься не будут.

Необходимо до 25 октября 2024 года прислать фотографии с автобусом Мострансавто на почту konkursmta@mail.ru. Также обязательным требованием является быть подписанным на Telegram-каналы Мострансавто и Минтранса Подмосковья. Подробнее об условиях участия можно прочитать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.