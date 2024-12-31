Авиакомпания «Туркменистан» предложила пассажирам альтернативный рейс в Бангкок

После внезапной отмены регулярных рейсов между Ашхабадом и Москвой авиакомпания «Туркменистан» разработала альтернативный план для своих клиентов, которые планируют попасть в Бангкок 3 и 4 января из российской столицы, говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

Пассажирам, запланировавшим путешествие в Бангкок на 3–4 января из российской столицы, предложен новый маршрут через Турцию. Авиаперевозчик сообщил, что полет будет осуществляться по схеме Москва-Стамбул-Ашхабад с последующим вылетом в Бангкок.

Для обеспечения комфорта пассажиров во время пересадки в туркменской столице компания организует их размещение в гостинице при аэропорте. Стоит отметить, что причины первоначальной отмены прямых рейсов Москва-Ашхабад, о которой было объявлено 28 декабря, компания не раскрыла.

После авиакатастрофы около Актау, произошедшей 25 декабря, авиаперевозчик Azerbaijan Airlines принял решение прекратить авиасообщение с семью российскими городами, включая Минводы, Грозный и другие направления. Ограничения вступили в силу 28 декабря.

Что касается туркменского авиаперевозчика, то его предыдущая приостановка полетов в Москву была зафиксирована в августе 2023 года. Это решение было принято после инцидента с украинским дроном в Подмосковье, о котором 21 августа отчиталось Минобороны. Компания «Туркменистан» тогда обосновала свое решение необходимостью обеспечить безопасность пассажиров из-за сложной обстановки в воздушном пространстве московского региона.