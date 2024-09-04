Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Калуги в Стамбул в октябре

Полеты запланированы по средам и воскресеньям. Также в эти дни будут летать два дополнительных рейса в Санкт-Петербург.

Губернатор отметил, что авиаперевозчики начинают реализовывать соглашения по расширению маршрутной сети международного аэропорта Калуга.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов поделился, что в обновленной версии КоАП РФ будут установлены штрафы для авиаперевозчиков за несоблюдение норм, касающихся перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. В настоящее время российские законы не предусматривают санкций для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров в этой части.