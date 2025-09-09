Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу при провозе ручной клади

Лоукостер «Победа» снял ограничение по весу при провозе ручной клади. Также были увеличены и габариты одного места, сообщается на сайте компании .

Размеры ручной клади увеличили до 15х36х30 см. Раньше они были меньше — 4х36х30 см.

К перечню предметов, допустимых к провозу в самолете сверх ручной клади по ФАП-82, добавлены ноутбук, а также планшет в мягком чехле, зонт-трость. Габариты пакета с товарами из Duty Free, допустимые к провозу сверх ручной клади, теперь будут составлять 24х32х10 см против 10х10х5 см ранее.

Калибратор с габаритами 36х30х27 см все еще будет измерителем габаритов основной ручной клади — одного места, рюкзака, женской сумки или же портфеля. Это делается, чтобы безопасно и комфортно разместить клиентов на борту самолета.

В салон можно брать один предмет с габаритами до 15х36х30 см, рюкзак размером максимум 12х36х30 см или портфель с дамской сумкой. Либо можно взять с собой вещи, которые помещаются в калибратор габаритами 36х30х27 см.