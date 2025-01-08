Авиакомпания Flydubai продлила запрет на полеты в Сочи и Минводы до 22 января

Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai продлила ограничения на полеты в Сочи и Минеральные воды до 22 января. До этой даты рейсы отменены, рассказал ТАСС представитель авиакомпании.

Ограничения на полеты введены между аэропортами Дубая (DXB), Минеральными водами (MRV) и Сочи (AER). Причины операционные.

В Flydubai порекомендовали пассажирам позвонить в контактный центр авиакомпании. Там расскажут, как перебронировать билеты или вернуть за них деньги.

Ранее сообщалось, что Flydubai не будет летать до Сочи, Минвод и обратно до конца праздников в России.