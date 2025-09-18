АТП Коломны стало лидером Подмосковья по количеству женщин-водителей

Уверенно держит марку лидера в Подмосковье по количеству женщин-водителей МАП № 2 г. Коломна — филиал АО «Мострансавто». 32 представительницы прекрасного пола обеспечивают сегодня комфортные перевозки пассажиров, демонстрируя профессионализм и умение справляться с трудностями, присущими работе водителя общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Коломчанка Светлана Костко за рулем пассажирского транспорта уже 12 лет.

«На предприятие я пришла в 2013 году. Сейчас — водитель первого класса. Работу свою очень люблю, с удовольствием прихожу на смену. Условия у нас хорошие, коллектив замечательный, зарплаты достойные. Люблю пассажиров, люблю все маршруты, которые мне дают», — рассказывает Светлана.

Женщины-водители вносят свежий взгляд и особую манеру вождения, отличающуюся повышенной внимательностью и аккуратностью, считают специалисты.

«Общение с пассажирами — особая радость. Многие желают хорошего дня. Поддерживаю чистоту в автобусе — это залог хорошего настроения и для водителя, и для пассажиров. Вообще, я нахожу с ними общий язык. Вот, кажется, едет за спиной несколько десятков человек — а я чувствую настроение в салоне!» — поделилась коломчанка.

Набор водителей в компании «Мострансавто» продолжается. Водителям автобусов компании предоставляются такие льготы, как увеличенный до 42 дней отпуск и путевки для детей, а их доход превышает 100 000 рублей в месяц. Новым сотрудникам полагается единовременная выплата в 50 000 рублей. Иногородним доступно бесплатное общежитие или частичная компенсация аренды жилья. Особое внимание в «Мострансавто» уделяется программам профессионального развития — так, соискателям с правами категорий B или C доступна бесплатная переподготовка на категорию D с гарантированным трудоустройством.

«Сотрудники коломенского филиала «Мострансавто» ежедневно обслуживают 60 маршрутов. Жителей перевозит 131 автобусов, из них 48 — большого класса. Мы понимаем важность труда водителей и стараемся создавать современные условия работы. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева регулярно обновляется парк автоколонны: только в 2025 году филиал уже получил 10 новых автобусов, а за последние 2 года поступило более 50 автобусов», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.