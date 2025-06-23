Андрей Воробьев: важно сделать анализ обеспечения безопасности на дорогах
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить внимание безопасности на дрогах.
Он подчеркнул, что безопасность на дорогах — это сложный вопрос.
«С 2014 года мы сделали заметный прогресс. Сейчас у нас ситуация непростая, так как мы видим всплеск в 2025 году. Важно сделать анализ этой ситуации», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.
Ранее на первом заседании Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения в 2025 году подвели промежуточные итоги и определили цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на этот год в части обеспечения безопасности дорожного движения.