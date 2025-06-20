В Подмосковье определили новые цели для повышения безопасности на дорогах в 2025 г

На первом заседании Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения в 2025 году подвели промежуточные итоги и определили цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на этот год в части обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Комиссия прошла в доме правительства Московской области под председательством вице-губернатора Владимира Локтева.

«В 2024 году завершился национальный проект «Безопасные качественные дороги». За 6 лет реализации мероприятий в рамках нацпроекта в Подмосковье удалось снизить количество аварий и тяжесть их последствий почти на 30%. Сегодня перед нами стоит комплексная задача по повышению безопасности на дорогах в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Только системный подход позволит сделать дороги безопаснее и приведет к стабильному снижению аварийности», – сказал вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году, где изменился подход к оценке безопасности на дорогах: с социального риска на транспортный.

«В рамках нового нацпроекта рассматривается именно транспортный риск. Новая цель – это снизить смертность в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года. Чтобы повысить безопасность в Подмосковье продолжится комплекс работ на региональных и муниципальных дорогах: строительство освещения, тротуаров, устройство ограждений, светофоров, изменение организации движения», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Особое внимание уделят 13 аварийным дорогам на региональной сети, часть из которых входит в опорную сеть региона, – их дополнительно обустроят элементами безопасности: Егорьевское, Рогачевское, Волоколамское, Фряновское, Можайское шоссе, а также старое направление М-5 «Урал», дороги Новоселки – Бавыкино – МБК, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Звенигород – Колюбакино – Нестерово, Кашира – Серебряные Пруды – Узловая, Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест, Коломна – Черкизово – Непецино – Шкинь и Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново.

В Госавтоинспекции Московской области отметили, что в этом году среди основных и аварийных видов ДТП: столкновения, опрокидывания, наезды на пешеходов, стоящие транспортные средства, велосипедистов и препятствия, а также съезды с дороги. Также выросло число ДТП с участием молодых водителей в возрасте от 14 до 35 лет – за пять месяцев 2025 года зафиксировано 819 ДТП. Чтобы повысить безопасность, инспекторы и группы нарядов ДПС продолжают регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП. Сотрудники администраций городских и муниципальных округов Московской области вместе с волонтёрами ежедневно проводят дежурства в местах притяжения жителей — они помогают привлечь внимание к соблюдению ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.