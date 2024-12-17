Андрей Воробьев: в Подмосковье запущено движение по участку Пироговского шоссе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что во вторник было запущено рабочее движение по участку Пироговского шоссе (2,1 км) — от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Его расширили с 2 до 4 полос.

«Сегодня в 6 утра мы также открыли реконструированное Пироговское шоссе — запустили дорогу в 4 полосы, которая имеет большое значение для наших жителей», — сказал Воробьев в Telegram-канале.

Благодаря работам улучшится транспортная доступность для жителей расположенных рядом жилых кварталов. Сейчас порядка 40 тыс. человек в пиковые часы стоят в пробках (7-9 баллов) по 1,5-2 часа.

В результате путь сократится до 20-30 минут. В обычные часы дорога составит не более 10 минут.

В 2025 году вдоль «Пироговки» создадут пешеходное зоны и велодорожки, установят новые остановки и обустроят наземные пешеходные переходы со светофорами. Работы направлены на обеспечение удобства и безопасности жителей.

Ранее, во вторник, губернатор принял участие в открытии Мытищинской хорды, которая разгрузит другие трассы Московской области. Благодаря этой автодороге нагрузка на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе снизится на треть.