Андрей Воробьев: Мытищинская хорда разгрузит другие трассы Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии Мытищинской хорды, которая разгрузит другие трассы Московской области.

Эта хорда — дублер самого загруженного участка МКАД. Благодаря автодороге нагрузка на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе снизится на треть. Таким образом, северный участок Московского региона разгрузится на 20%.

«Сегодня запустили движение по Мытищинской хорде. Она же — дорога „Виноградово — Болтино — Тарасовка“, наша первая региональная концессия в Подмосковье», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что за 4 года построено 16 км четырехполосной полосной дороги, 11 мостов и путепроводов, 6 развязок. На хорде не предусмотрены шлагбаумы, с помощью чего пропускная способность трассы будет увеличена. Проезд можно будет оплачивать транспондерами.

Прогнозируемый суточный трафик новой дороги — около 30 тыс. машин. Транспортная доступность улучшится для 850 тыс. человек. Изменения коснутся жителей Мытищ, Долгопрудного, Пушкина, Королева и других округов.