Андрей Воробьев: в июне 2025 года в Подмосковье запустят еще два участка ЮЛА

Летом 2025 года в Подмосковье запустят сразу два участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которые находятся от Володарского шоссе до М-5 «Урал» с мостом через Москву-реку в Лыткарино и от Каширского шоссе до трассы А-105. О предстоящем запуске подробно рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Полное открытие ЮЛА запланировано на конец 2025 года — начало 2026 года. Протяженность этой автодороги составляет 45 километров, она проходит через пять округов Подмосковья: Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Расширение трассы до 4-6 полос будет способствовать улучшению транспортной доступности для более чем 3,5 миллионов жителей Москвы и Московской области.

Воробьев напомнил, что в начале этого года стартовало движение по новой развязке на пересечении с М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе. Это положительно отразилось на пропускной способности дороги. Около 20 тысяч водителей теперь могут сэкономить до полутора часов времени в пути от Видного до Бутово. Новая дорога также обеспечила возможность выезда на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД.

Губернатор Московской области проехал по одному из участков ЮЛА от Ленинского городского округа до Лыткарино, а также пообщался с дорожниками, строящими автомагистраль. Готовность дороги, которая строится в рамках концессии, уже составляет 50%.

«Мы сейчас заехали на ЮЛА — это, наверное, самая большая концессия в стране. 45 км дороги, которую мы строим, инспектируем практически ежеквартально, чтобы убедиться, что темп работ достаточный, все вопросы согласованы. Сдаем ее этапами. Первая развязка уже запущена. В июне сдаем еще одну — порядка 2 км, а также участок протяженностью более 11 км (от Володарского шоссе до Лыткаринской развязки на М-5 „Урал“). Строители делают свое дело. Мы очень стараемся и хотим закончить дорогу к концу года. Конечно, зависит от погоды, не все можно делать при низких температурах. Но если и уйдем в первый квартал 2026 года, то незначительно», — сказал Андрей Воробьев.

Преимущества проекта

Проезд от Каширского шоссе к трассе А-105 сократит время передвижения до аэропорта Домодедово и обратно на 20 минут для жителей Видного. При этом самый длинный участок ЮЛА от Володарского до Новорязанского шоссе, включающий развязки на перекрестках с Тураевским и Лыткаринским шоссе, а также с федеральной автодорогой М-5 «Урал» (11,7 км), облегчит доступ к М-5 для жителей Ленинского и Лыткарино, экономя до 40 минут в дороге. К тому же, мост через Москву-реку создаст связь между населенными пунктами.

«Общая протяженность Южно-Лыткаринской автомобильной дороги 44,8 км. Рабочее движение по транспортной развязке, которая соединит ее и Лыткаринское шоссе, запустим к концу июня. Также сделаем проезд от Володарского шоссе до трассы М-5 „Урал“. Затруднения, с которыми мы сталкиваемся, прежде всего, связаны с переключением коммуникаций, но с этим, как правило, сталкиваются любые дорожники», — рассказал заместитель гендиректора по проектированию ООО «Лыткаринская платная дорога» Алексей Сотников.

Инновационная магистраль с 4-6 полосами, строящаяся в Подмосковье, станет решением для транспортной разгрузки. Строительство ЮЛА финансируется совместно федеральным и региональным бюджетами и представляет собой крупнейший концессионный проект региона.

Благодаря ей время в пути до аэропортов Жуковский и Домодедово сократится в 2,5 раза. Дорога не только уменьшит на 30% загруженность восточного сектора МКАД, но и перенаправит транспортные потоки в объезд столицы с юго-востока. Значительно снизится нагрузка на подмосковные магистрали, включая Каширское и Носовихинское шоссе, а также трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и А-105.

Дальнейшие планы

Планируется соединение дороги М-5 «Урал» с Каширским шоссе, что станет возможным после переноса прилегающих коммуникаций — четырех нефтепроводных линий и двух газопроводов. Это завершающий этап протяженностью всего 300 метров. Масштабное строительство включает возведение 64 объектов инфраструктуры: 10 мостовых переходов, 27 путепроводов и 11 современных транспортных развязок.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция Каширского шоссе полностью завершится до конца 2026 года.