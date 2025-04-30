Андрей Воробьев: реконструкция Каширского шоссе завершится до конца 2026 года

С учетом развития Ленинского городского округа в 2022 году началась модернизация трассы, что в конечном итоге положительно отразится на жизни населения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что реконструкция Каширского шоссе завершится до конца 2026 года, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Глава региона лично проинспектировал, как работает развязка между Каширским и Володарским шоссе, которая открылась накануне, и пообщался с подрядчиками.

«Каширка хорошо всем известна — это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населенные пункты, которые развиваются. Наша задача — грамотно развязать здесь все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать как в сторону области, так и обратно. К концу 2026 года мы полностью модернизируем четырехкилометровый участок Каширского шоссе — сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного. Важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и тем, кто пользуется общественным транспортом, было удобно. Узкие дороги — это очень серьезное препятствие, поэтому мы должны их привести в соответствие как в Ленинском городском округе, так и на других территориях», — сказал Воробьев.

В настоящее время специалисты расширяют Каширское шоссе до шести-восьми полос, все работы разбиты на четыре этапа.

О проделанных работах

Съезд с Володарского шоссе на А-105 специалистам удалось сдать в эксплуатацию раньше заявленного срока на три года. Объект ввели в строй в мае 2023 года. Благодаря новой дороге жители Володарки, Апаринки и Петровского смогли добираться до Москвы на 1 час и 20 минут быстрее, чем раньше.

Разворотную эстакаду между Каширкой и А-105 в районе деревни Апаринки открыли в конце 2024 года. На данном участке дороги автомобилисты теперь экономят 10 минут в дороге.

С опережением графика на полгода запустили многоуровневую транспортную развязку в начале текущей недели. Теперь водители могут свободно проезжать с Каширского на Володарское шоссе, а также стало удобнее выезжать с Володарки на Каширку. До ввода в эксплуатацию этого участка на светофоре образовывались пробки, которые тратили по полчаса времени участников движения. Теперь проезд занимает всего десять минут.

«Здесь было переустроено 20 км сетей связи, более 8 км высоковольтных линий, построено 2 путепровода, 6 съездов общей протяженностью 2,2 км, что позволило ликвидировать светофор на Каширском шоссе при повороте на Володарское шоссе. Все это значительно сократило время в пути для автомобилистов, и сейчас мы уже не видим тут пробок», — рассказал заместитель генерального директора по инфраструктурному строительству АО «СтройТрансГаз» Александр Чернов.

О планах

По словам Чернова, параллельно специалисты ведут работы на третьем и четвертом этапах: перекладывают кабельные линии, строят новую ливневую канализацию, создают земляное полотно и проезжую часть. Строители возведут четыре сооружения, в том числе путепроводы. При этом работы ведут параллельно с движением транспорта, его решили не останавливать полностью.

На третьем этапе проекта построят новый путепровод в районе деревни Апаринки, который будет пересекать трассу А-105. Это новое сооружение призвано заменить старый путепровод, который уже не соответствует требованиям безопасности. Создание этого путепровода позволит осуществлять движение в направлении Москвы без светофоров. Там же появится два новых подземных перехода для пешеходов.

Четвертый этап проекта включает в себя создание транспортной развязки на месте перекрестка Каширского и Белокаменного шоссе. Здесь построят дополнительные дороги и разворотные пункты. Кроме того, над Каширским шоссе будет возведен еще один путепровод, который не только улучшит распределение транспортных потоков, но и упростит доступ к населенным пунктам Видное, Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и Петровское.

Благодаря модернизации участка Каширского шоссе его пропускная способность возрастет на 25–30%. Это сократит время поездок в столицу и обратно на 20 минут в среднем, это ощутят более 300 тысяч жителей Ленинского городского округа.