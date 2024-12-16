Андрей Воробьев рассказал о важных транспортных проектах в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор Московской области в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее губернатор сообщил, что Подмосковье продолжит участвовать в федеральной лизинговой программе по обновлению автобусного парка региона.

«В этом году мы закупили большое количество техники. Федеральная лизинговая кампания была создана для этого, по стране было распределено порядка 7,5 тыс. автобусов», — заявил Воробьев.