Воробьев: Подмосковье продолжит участвовать в лизинговой программе по обновлению автобусов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье продолжит участвовать в федеральной лизинговой программе по обновлению автобусного парка региона.
«В этом году мы закупили большое количество техники. Федеральная лизинговая кампания была создана для этого, по стране было распределено порядка 7,5 тыс. автобусов. Мы активно участвовали и будем участвовать в этой программе, для того чтобы обеспечить обновление автобусов», — заявил Воробьев входе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.