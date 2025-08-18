сегодня в 14:28

Андрей Воробьев обратил внимание на ремонт дорог в 12 округах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на обращения жителей 12 муниципалитетов на состояние дорог.

«В 12 муниципалитетах жители не очень довольны состоянием дорог. За июль и август заметно выросло число обращений», — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов.

Он подчеркнул, что руководители муниципалитетов и Минтранс региона должны работать над снижением жалоб, разобраться в причинах недовольства и принять системные решения.

Ранее губернатор заявил, что в Подмосковье приоритетная задача — обеспечение бесперебойной работы всех важных для жизни человека систем.

«Наша задача, благодаря всем слагаемым: Центр контроля управления, модернизация системы ЖКХ и аварийные службы — максимально обеспечить обслуживание очень важных для человека систем», — отметил Воробьев.