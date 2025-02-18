Андрей Воробьев: начался четвертый этап реконструкции Каширского шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском городском округе стартовал четвертый этап реконструкции Каширского шоссе. Планируется строительство развязки на пересечении Белокаменного шоссе и Каширки.

«В нее войдет путепровод длиной 191 м, который перераспределит транспортные потоки, светофоров на нем не будет. Завершим работы во втором квартале 2026 года», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Дублеры и разворотные участки обеспечат доступность между населенными пунктами Видное, Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и Петровское. Водители будут экономить в пути до 15 минут. Одновременно с четвертым продолжается реализация второго и третьего этапов.

«Второй этап — строим транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. Движение по этому участку откроем во втором квартале 2025 года. Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе», — добавил глава региона.

Третий этап планируется завершить в третьем квартале следующего года. В него войдут путепровод через трассу А-105 в районе деревни Апаринки, реконструкция участка дороги, подземные пешеходные переходы и разворотные петли.