сегодня в 09:27

Аналитик Иванов: цены на электромобили и гибриды значительно вырастут в РФ

В России подорожают премиальные гибриды и электромобили из-за введения новой формулы утилизационного сбора. Цены на эти машины вырастут на миллион рублей и более, сообщает РИА Новости .

Директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов рассказал, что, к примеру, электромобили Zeekr 001 подорожают на 1,5 млн рублей, Zeekr 009 — на 872,6 тыс. рублей, Lixiang — на 1,2 млн рублей.

Менее всего изменения коснутся машин с бензиновым двигателем. Так, Volvo XC90 подорожает на 174,6 тыс. рублей, Cadillac Escalade — на 131,8 тыс. рублей, BMW X5 — на 250 тыс. рублей, Toyota Highlander — 150 тыс. рублей.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев объяснил, что из-за подорожания упадут продажи, реализуемые по параллельному бизнесу с применением льготной ставки утильсбора на физлиц.

Ранее спрос на авто из-за границы вырос на 300% за неделю из-за повышения утильсбора. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тыс. рублей) сохранятся только для автомобилей до 160 л. с.