Air Arabia отменила перелеты между Эмиратами и Россией до 20 июня

Лоукостер Air Arabia (ОАЭ), который летает из Абу-Даби, Шарджи, Рас-эль-Хаймы, отменил все рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами и РФ до 20 июня включительно. Об этом сказано в уведомлении, выложенном на сайте авиаперевозчика, сообщает ТАСС .

Также компания не будет летать в Ирак и Иран до 30 июня. Рейсы в Ливан и Иорданию планируют возобновить 18 и 21 июня.

Пассажиры, летящие транзитом через Шарджу или Абу-Даби в указанные государства, не смогут пройти на посадку в пункте отправления.

Ранее сообщалось, что Air Arabia с 16 июня будет эвакуировать российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за перебоев в авиационном сообщении, вызванном эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Россиян отвезут в Москву стыковочными рейсами через Ташкент. Для жителей Урала организован прямой рейс в Екатеринбург.