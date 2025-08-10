Аэропорты возобновляют работу после временных ограничений
Саратов, Калуга, Владикавказ, Грозный и Магас вновь принимают рейсы
Росавиация официально объявила о снятии временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Саратова, Калуги, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.
Воздушные гавани возвращаются к нормальному режиму работы и уже обслуживают пассажирские рейсы.
Ранее в этих аэропортах были введены ограничительные меры в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В ведомстве подчеркнули, что все решения принимались исключительно исходя из текущей оперативной обстановки и в тесном взаимодействии с профильными службами.
Пассажирам, чьи рейсы были задержаны или отменены, рекомендуют уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков для оперативного изменения маршрутов или получения компенсаций.