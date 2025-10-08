Аэропорты Волгограда и Ставрополя возобновили работу
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.
Кроме того, возобновил работу Аэропорт Тамбова.
В этих аэропортах вводились ограничения, связанные с обеспечением безопасности.
Вечером во вторник средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами.