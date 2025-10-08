сегодня в 05:58

Аэропорты Волгограда и Ставрополя возобновили работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.

Кроме того, возобновил работу Аэропорт Тамбова.

В этих аэропортах вводились ограничения, связанные с обеспечением безопасности.

Вечером во вторник средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами.