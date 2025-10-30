Аэропорты Внуково и пяти регионов ввели временные ограничения на полеты

Вступили в силу временные ограничения на выполнение полетов в нескольких российских аэропортах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения затронули столичный аэропорт Внуково, а также воздушные гавани Волгограда, Калуги, Саратова, Ярославля и Череповца.

Сначала в 2:58 по московскому времени были введены ограничения в региональных аэропортах, а спустя семь минут — в подмосковном Внуково.

Представитель ведомства подчеркнул, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиационные власти координируют работу по перенаправлению воздушного движения. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.