Аэропорты Шереметьево и Внуково вновь заработали на выпуск и прием самолетов
Фото - © Медиасток.рф
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения вводили вечером во вторник для обеспечения безопасности полетов.
Теперь воздушные гавани вновь принимают и отправляют самолеты.
За время действий ограничений в аэропорту Внуково на запасные аэродромы «ушли» 14 самолетов.
Вечером 18 ноября на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ. На фоне этого временно закрывались на взлет и посадку аэропорты Шереметьево и Внуково.
