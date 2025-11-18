сегодня в 19:40

Аэропорты Шереметьево и Внуково вновь заработали на выпуск и прием самолетов

В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации .

Ограничения вводили вечером во вторник для обеспечения безопасности полетов.

Теперь воздушные гавани вновь принимают и отправляют самолеты.

За время действий ограничений в аэропорту Внуково на запасные аэродромы «ушли» 14 самолетов.

Вечером 18 ноября на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ. На фоне этого временно закрывались на взлет и посадку аэропорты Шереметьево и Внуково.

