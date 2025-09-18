Аэропорты Самары и Саратова снова начали работать после ограничений
Фото - © Медиасток.рф
Сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ночью и утром в четверг воздушные гавани этих городов не принимали и не отправляли самолеты.
Он уточнил, что, пока действовали ограничения, на запасной аэродром отправили один самолет, который летел в Самару.
По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.