сегодня в 09:47

Аэропорты Самары и Саратова снова начали работать после ограничений

Сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ночью и утром в четверг воздушные гавани этих городов не принимали и не отправляли самолеты.

Он уточнил, что, пока действовали ограничения, на запасной аэродром отправили один самолет, который летел в Самару.

По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.