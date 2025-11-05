Аэропорты Московского региона работают штатно, несмотря на туман
Сильный туман, окутавший Москву, практически не повлиял на работу аэропортов Московского региона. Они функционируют штатно, сообщает РИА Новости.
В аэропорту Домодедово введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. При этом все полеты осуществляются согласно расписанию.
Аэропорт Жуковский также заявил о работе в привычном режиме.
Утром в среду Москва оказалась во власти плотного тумана. По словам жителей, в некоторых районах видимость составляла меньше 70 метров.
