Аэропорт Жуковский сообщил об ограничениях доступа к его сайту

Из-за технеполадок в работе интернет-провайдера в подмосковном аэропорту Жуковский есть временные ограничения доступа к официальному сайту, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Внутренние информсистемы аэропорта исправны, рейсы принимают и отправляют по графику.

Для получения информации о рейсах и услугах пассажирам рекомендовали обращаться в справочную службу аэропорта (+7 (495) 228-96-10) и на горячие линии авиакомпаний.

Также можно задавать вопросы в чат бот воздушной гавани в Telegram — @ziafeedback_bot.

Ранее десятки рейсов «Аэрофлота» были отменены или задержаны в аэропорту Шереметьево, а пассажиры после долгого ожидания стоят в очереди, чтобы выйти.