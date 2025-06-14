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Аэропорт Внуково работает штатно после ситуации с пропавшим багажом

Аэропорт Московского региона Внуково работает в штатном режиме. Скоплений пассажиров и очередей в терминале нет, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Вылеты и прием рейсов осуществляются в соответствии с расписанием. Аэровокзальный комплекс обеспечивает комфортное и своевременное обслуживание всех пассажиров», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик добавил, что багаж рейсов К3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен в субботу в 22:20 по московскому времени самолетом Boeing 777 рейсом ТК4911.

Ранее Росавиация заявила, что следит за ситуацией с пропавшим багажом пассажиров Turkish Airlines.