Аэропорт Внуково ограничил вылеты самолетов, но принимает прибывающие рейсы

сегодня в 11:47

В аэропорту Московского региона Внуково в четверг утром временно введены ограничения на вылет рейсов по различным маршрутам, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что прибывающие во Внуково рейсы пока могут приземляться, а вот вылет из воздушной гавани приостановлен.

Официальная причина таких ограничений пока не сообщается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к российской столице утром 23 октября дежурными средствами ПВО был ликвидирован украинский беспилотник.

