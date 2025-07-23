Аэропорт Внуково начал возвращать пассажирам багаж, забытый Turkish Airlines

«Их список: 20/07/2025 Анталья: TK 3038, TK 3002; 20/07/2025 Даламан: TK 3104; 21/07/2025 Анталья: TK 3002, TK 3152, TK 3038, TK 3048; 21/07/2025 Даламан: TK 3104; 22/07/2025 Анталья: TK 3152, TK 3140, TK 1231, TK 3002, TK 3050, TK 3038, TK 211; 22/07/2025 Бодрум: TK 3126», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Россияне, которые оформили доставку багажа по адресу пребывания или отправку в аэропорты, получат его в ближайшее время. Для ускорения процесса можно посетить комнату невостребованного багажа международных линий в воздушной гавани, она функционирует 24/7. Получить чемодан можно лично.

Ранее сообщалось, что более тысячи туристов из РФ не получили свои вещи после перелета на воздушных судах авиакомпании Turkish Airlines. С проблемой столкнулись те, кто следовал в Москву и Санкт-Петербург из разных городов Турции.