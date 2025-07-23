Не опять, а снова: Turkish Airlines потеряли багаж более тысячи россиян

Свыше тысячи российских туристов не получили свои вещи после путешествия самолетами Turkish Airlines. Проблема коснулась пассажиров, прилетевших в Москву и Санкт-Петербург из различных турецких городов, включая Анталью и Даламан, пишет SHOT .

Авиакомпания Turkish Airlines не предоставляет четкой информации о сроках возврата потерянного багажа. Многие путешественники жалуются на отсутствие представителей турецкого авиаперевозчика в аэропортах или на их неспособность сообщить, когда чемоданы доставят в Россию.

При попытке связаться с горячей линией россияне смогли поговорить только с англоязычным оператором, который также не давал конкретных ответов. Стоит отметить, что подобные проблемы с багажом на рейсах Turkish Airlines из Антальи происходят не впервые за последний год.

Ранее Росавиация отреагировала на распространившуюся в Сети информацию, что российские туристы в середине июня 2025 года вернулись в Москву без своего багажа. Авиакомпания Turkish Airlines перевезла только людей, оставив их чемоданы в Турции.