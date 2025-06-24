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Международный аэропорт Внуково функционирует штатно после отмены ограничений. Очередей из пассажиров нет, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отправка и прием самолетов проходят в соответствии с графиком. Пассажиров обслуживают своевременно.

В аэропортах Внуково и Шереметьево вводили ограничения на прием и отправку самолетов около 02:14 вторника. Такие меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.