Аэропорт Внуково функционирует штатно после отмены ограничений
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Международный аэропорт Внуково функционирует штатно после отмены ограничений. Очередей из пассажиров нет, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Отправка и прием самолетов проходят в соответствии с графиком. Пассажиров обслуживают своевременно.
В аэропортах Внуково и Шереметьево вводили ограничения на прием и отправку самолетов около 02:14 вторника. Такие меры принимали для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.