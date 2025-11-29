Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных воздушных шаров в небе
Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за неизвестных воздушных шаров в небе, сообщает ТАСС.
С 22 октября из-за закрытия аэропорта Вильнюса с проблемами столкнулись около 150 рейсов и 15 тыс. пассажиров.
Аэропорт закрывали 3 ночи подряд из-за появления метеозондов. Власти Литвы заявили, с их помощью в страну из Белоруссии перебрасывают контрабандные сигареты.
Ранее международный аэропорт Вильнюса временно прекращал работу из-за инцидентов с воздушной контрабандой.