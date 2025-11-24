Аэропорт Вильнюса прекращал работать из-за инцидентов с воздушной контрабандой
Международный аэропорт Вильнюса временно прекращал работу из-за инцидентов с воздушной контрабандой, сообщает RT.
Отмечается, что ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены вечером 23 ноября в 18:55 и сняты ночью 24 ноября.
Предварительно, меры могли установить из-за навигационных маркеров, характерных для метеозондов, движущихся в направлении аэропорта.
В первой половине дня 23 ноября Росавиация остановила работу аэропорта Внуково, который временно перестал отправлять и принимать самолеты.
