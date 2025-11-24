Аэропорт Вильнюса прекращал работать из-за инцидентов с воздушной контрабандой

сегодня в 02:57

Отмечается, что ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены вечером 23 ноября в 18:55 и сняты ночью 24 ноября.

Предварительно, меры могли установить из-за навигационных маркеров, характерных для метеозондов, движущихся в направлении аэропорта.

В первой половине дня 23 ноября Росавиация остановила работу аэропорта Внуково, который временно перестал отправлять и принимать самолеты.

