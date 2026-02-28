сегодня в 04:55

Аэропорт в Боливии закрыли после падения самолета

Международный аэропорт в боливийском городе Эль-Альто закрыли после падения самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную авиакомпанию Boliviana de Aviacion.

«Международный аэропорт Эль-Альто-Ла-Пас временно закрыт по решению руководства из-за инцидента с самолетом», — говорится в сообщении.

Минимум 15 человек погибли и несколько пострадали в результате падения самолета на трассе в Боливии.

Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.