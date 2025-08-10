Аэропорт Ухты открыли после ввода ограничений

сегодня в 18:24

В аэропорту Ухты в Коми сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов в этом районе.

В воскресенье ВСУ впервые атаковали Республику Коми дронами. Предварительно, они использовали для нападения польские беспилотники FlyEye.

Украинцы запускали БПЛА с территории Черниговской области.