Взрывы над Ухтой и эвакуация: украинские беспилотники впервые атаковали Коми

На опубликованных кадрах видно, как в небе над регионом на большой скорости пролетает вражеский беспилотник самолетного типа.

Взрывы прозвучали в небе над Ухтой, которая находится в 1,7 тыс. км от границы с Украиной. В городе объявлена воздушная тревога. По словам местных жителей, проводится эвакуация посетителей из городского ТЦ.

Для атаки республики противник запускал беспилотники с территории Черниговской области.

Польский дрон FlyEye имеет длину 2 м. БПЛА способен находиться в воздухе до 1,5 часов, развивая скорость до 120 км/ч на высоте до 3,5 км. Максимальная грузоподъемность составляет 4 кг.