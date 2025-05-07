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Аэропорт Пулково за два дня принял 74 перенаправленных рейса

6 и 7 мая санкт-петербургский аэропорт Пулково отправил на запасную стоянку 74 самолета. Северо-Западная транспортная прокуратура создала мобильную приемную в воздушной гавани, сообщает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Для работы с пассажирами задержанных рейсов в аэропорт отправились сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры. Там они помогали пассажирам, чьи рейсы задержали.

Сотрудники транспортной прокуратуры следят за тем, чтобы права пассажиров соблюдались.

Ночью аэропорты, обслуживающие Москву и Подмосковье, вводили ограничения на прием и отправку рейсов из-за попыток ударов беспилотников ВСУ. Десятки самолетов были задержаны, перенаправлены в другие аэропорты или отменены.

Ранее певец Николай Басков застрял в самолете в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Пассажиров не выпускали из транспортного средства.