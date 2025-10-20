Аэропорт Пулково возобновил работу

сегодня в 05:21

Аэропорт Пулково в Петербурге возобновил работу после инцидента с самолетом «Азербайджанских авиалиний», сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Аэропорт возобновил в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково.

Отмечалось, что самолет кружит над городом и вырабатывает топливо. По предварительной информации, у борта не убираются стойки шасси после взлета.

В результате инцидента никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.