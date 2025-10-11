Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу

сегодня в 04:59

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Воздушная гавань временно не может принимать и отправлять гражданские самолеты.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временно приостановили работу аэропорты Казани, Самары и Ульяновска.