Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу
В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Воздушная гавань временно не может принимать и отправлять гражданские самолеты.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее временно приостановили работу аэропорты Казани, Самары и Ульяновска.