Аэропорт Домодедово работает штатно на фоне судебного процесса
Росавиация: риски нештатной работы аэропорта Домодедово из-за суда отсутствуют
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Московский аэропорт Домодедово продолжает работать в соответствии со стандартным графиком. На его функционирование не влияет судебный процесс, который идет в Арбитражном суде Московской области, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Производственные процедуры в аэрогавани идут. Пассажирские и грузовые самолеты продолжают летать в рамках расписания.
Росавиация следит за работой аэропорта Домодедово. Риски того, что воздушная гавань перестанет функционировать, отсутствуют.
Ранее Арбитражный суд Московской области дал Росавиации право управлять международным аэропортом Домодедово.