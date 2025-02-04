Аэропорт Домодедово работает штатно на фоне судебного процесса

Московский аэропорт Домодедово продолжает работать в соответствии со стандартным графиком. На его функционирование не влияет судебный процесс, который идет в Арбитражном суде Московской области, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.