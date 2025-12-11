сегодня в 04:50

«Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Московском регионе

«Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы в связи с ограничениями Московского авиаузла, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Петербург, Нижний Новгород и Казань.

В ночь на 11 декабря московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли вслед за Шереметьево. Также ограничения были введены в аэропорту Жуковский.

Петербургский аэропорт «Пулково» принимает в качестве запасного перенаправленные из Москвы рейсы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.