«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Москвы 7 мая

В связи с ограничительными мерами в Москве авиакомпания «Аэрофлот» 7 мая отменила 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса по направлению в российскую столицу, сообщает «Интерфакс» .

В общей сложности «Аэрофлот» задержал по направлению в Москву и из российской столицы более 140 рейсов. По расписанию вылетят свыше 280 рейсов по разным направлениям.

Изменения в расписании полетов коснулись не только «Аэрофлота», который работает в Шереметьево, но и его дочерней компании «Россия», которая выполняет рейсы под кодом SU из Внуково.

Представители компании заявили, что пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать полет на другие даты или вернуть потраченные на билеты деньги.

Ранее сообщалось, что в Центральной России из-за массовой атаки украинских дронов вводились ограничения на приемы и вылеты авиарейсов в разные направления. План «Ковер» вводился ради обеспечения безопасности пассажиров.

Во Внуково пассажиры спали прямо на полу в воздушной гавани, пока ждали нормализации ситуации и своего вылета.