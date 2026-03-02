«Аэрофлот» начнет вывозить россиян из ОАЭ с 3 марта

Во вторник планируется три вылета. Это рейс с увеличенной провозной емкостью Дубай — Москва (SU525), рейс Дубай — Москва (SU525D), а также рейс с увеличенной провозной емкостью Абу-Даби — Москва (SU531).

В первую очередь самолеты будут забирать пассажиров, которые должны были вылететь еще 28 февраля. Авиакомпания сообщит туристам о дате и времени вылета по телефону. Также информация придет почту.

3 марта «Аэрофлот» выполнит рейсы Москва — Дубай — Москва: в Дубай самолеты полетят без пассажиров. Для выполнения полетов 4 марта и далее авиакомпания запросила слоты и ждет их подтверждение.

Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара не будут осуществляться до 8 марта. Россияне прибудут в пункты назначения со стыковкой в Москве.

Пассажиры, чей рейс в ОАЭ не состоялся, могут воспользоваться бесплатным переносом на свободные места на другие рейсы (туда — 5–26 марта, обратно — по 2 апреля), переносом на другие направления маршрутной сети авиакомпании с вылетом 3 марта и окончанием перевозки 2 апреля или возвратом денег.

Для пассажиров, чей рейс запланирован из России в ОАЭ в период с 5 по 15 марта, действуют опции по изменению дат и/или маршрута.

Ранее туроператор FUN&SUN начал вывозить россиян из ОАЭ. Самолеты полетят в Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

