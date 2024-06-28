Аэрацию проводят в Москве из-за жаркой погоды

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. В связи с этим в столице проводят аэрацию, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты приступили к аэрации воздуха в мегаполисе. При этом процессе струи воды поливомоечной техники направляются вверх, благодаря чему охлаждается не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Также он добавил, что в цикличном режиме проводится промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части.

Асфальт сильнее подвержен пластической деформации при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой нагрузке. Регулярный полив помогает ее снизить.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.

Ранее в Москве был объявлен«оранжевый» уровень опасности из-за жаркой погоды. Температура может подняться до плюс 32 градусов.