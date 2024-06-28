«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

сегодня в 13:27

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Температура может подняться до плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Он будет действовать с 11:00 до 18:00 29 июня.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности действует в Тверской, Ивановской, Владимирской, Воронежской и Брянской областях.

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется жаркая погода, температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов. При переменной облачности обойдется без осадков.