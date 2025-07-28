876 водителей устроились в «Мострансавто» по программе «Рекомендация кандидатов»

По программе «Рекомендация кандидатов», которая действует для сотрудников «Мострансавто», с начала этого года в компанию устроились 782 водителя и 94 слесаря. А за 2024 год в самую крупную автобусную пассажирскую организацию Московской области по данной программе трудоустроились 1 217 человек. За нового работника, успешно прошедшего испытательный срок, рекомендовавший его сотрудник получает премию, учитываются кандидаты, не работавшие в компании в течение последних шести месяцев. В июле сумма единовременной выплаты за каждого нового сотрудника составляет 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего водителей и слесарей с начала этого года приступили к работе в МАП № 11 г. Балашиха (162 водителя, 15 слесарей), МАП № 10 г. Королев (106 водителей, 19 слесарей), МАП № 1 г. Люберцы (106 водителей, 13 слесарей). Набор сотрудников в различных филиалах предприятия продолжается.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатный проезд в автобусах компании, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тыс. рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря. Регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», можно написать в бот https://t.me/mta_hr_bot. Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 495 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.

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