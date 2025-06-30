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50 светофоров с кнопкой и звуковым сигналом установят в Подмосковье в 2025 году

На территории Московской области в текущем году появятся 50 светофоров с кнопкой и звуковым сигналом для удобного перехода пешеходов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«Всего в Московской области 1286 светофоров», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что 1029 светофоров (82%) оснащены кнопкой вызова для удобного перехода, а 322 — звуковым сигналом (26%).

Министр добавил, что еще в текущем году 77 действующих светофоров в регионе будут дооснащены звуковым сигналом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.