30-километровый «царь-поезд» в зоне СВО сняли на видео

«Царь-поезд» из 2000 вагонов растянулся на 30 км в ДНР

В Сети появились кадры «царь-поезда» из 2000 вагонов, который растянулся в ДНР от Еленовки до Волновахи. Уникальное сооружение разработано военнослужащими России для затруднения передвижений противника на расстоянии 30 километров, пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель» .

На опубликованных в Сети кадрах видно несколько вагонов, которые надежно скреплены между собой, что даже в случае опрокидывания не смогут разъединиться. Под «царь-поездом», состоящим из 2000 вагонов, невозможно проползти, когда он в движении.

«Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронированным машинам. И пехота, когда вагоны движутся, не сможет проскочить между колес», — говорится в видео.

Данную баррикаду планировали использовать в случае глубокого прорыва Вооруженных сил Украины, но, судя по текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции, «царь-поезд» уже вряд ли будет задействован Россией для достижения поставленных целей.

Ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО штаб оперативного командования СВУ «Юг». Об этом сообщили в Минобороны.